De Luca: "Non ti vaccini? Vai a casa, facciamo lavorare altri" Per quanto riguarda le scuole, non si registrano focolai

COVID - Abbiamo in Campania l'80% di cittadini sopra i 12 anni che hanno raggiunto la seconda dose. Dobbiamo, contestualmente, far partire le vaccinazioni antinfluenzali e, da questo punto di vista, siamo la prima regione in Italia. Primo obiettivo è quello di uscire definitivamente dall'epidemia Covid. All'interno di questo obiettivo ne abbiamo altri due: non chiudere le scuole e non chiudere le attività commerciali. Per quanto riguarda le scuole, non si registrano focolai. Per quanto concerne l'economia, ricordo che, circa un anno fa, chiudevamo le attività, furono settimane pesanti di grande preoccupazione. Oggi, queste attività, grazie alle vaccinazioni, sono aperte. Dobbiamo fare in modo che non si chiudano di nuovo per colpa di quella minoranza che intende non vaccinarsi.

Il nostro primo obiettivo è quello di uscire definitivamente dall'epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale: non chiudere più le scuole e non chiudere più le attività economiche nella nostra regione. Ad oggi non registriamo focolai nelle scuole della Campania e prosegue l'attività in presenza. Dicono che c'è un problema di libertà: non si fa il Green pass perchè si vuole essere liberi. La libertà di diffondere il virus non è concessa. Questa non è libertà si chiama irresponsabilità. Confondono per libertà l'arbitrio di andare su luoghi di lavoro e trasmettere il virus.

LAVORO - 530 ragazzi e ragazze vanno a firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Siamo riusciti, nonostante il Covid, a completare un concorso a cui hanno partecipato 70mila persone. In corso di definizione un altro concorso per 110 informatici mentre si stanno firmando in questo momento i contratti anche del concorso della Regione. Abbiamo assunto all'Eav 600 dipendenti e a questi si aggiungeranno altri 400: stiamo parlando complessivamente di oltre 3000 posti di lavoro a tempi indeterminato. Nel nostro Paese c'è chi parla di lavoro e chi lo dà a migliaia di ragazzi e ragazzi. Non possiamo che essere estremamente soddisfatti.

Sono stati sospesi altri 17 dipendenti dell'Asl Napoli1 a contatto con il pubblico. Sette dipendenti della Napoli 1, sospesi a settembre sono invece rientrati perchè hanno fatto il vaccino. Nel giorno dell'esordio del green pass, nessun problema invece nel trasporto pubblico locale. Il 98% del personale del trasporto pubblico e vaccinato e il restante 2% ha fatto i tamponi quindi nessun problema.