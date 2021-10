Vaccino, De Luca: "Stupidità da mala comunicazione del governo" L'aumento dei contagi deve iniziare a preoccupare

COVID - Nella settimana 9-15 ottobre abbiamo avuto 1.723 positivi, in quella dal 16 al 22 ottobre, 2.228 positivi, 500 in più. Il dato preoccupante è il tasso di positività passato dal 3,40% al 4,40%. Grazie all'alta percentuale di vaccinati non c'è stata ripercussione sulle ospedalizzazioni. Una tendenza lenta, ma percepibile all'aumento dei contagi. Un dato che deve cominciare a preoccuparci. Le principali responsabilità del dilagare della stupidità e della irresponsabilità sono da attribuire a due situazioni: l'errore drammatico sulla comunicazione del governo e del commissario ai vaccini tra maggio e giugno su Astrazeneca e l'irresponsabilità di Lega e FdI, di Salvini e Meloni, maestrina saputella che racconta stupidaggini, che da un anno giocano con il fuoco per puro opportunismo politico.

Oggi vado a fare la terza dose senza andare a fare i pic-nic a Trieste. Nel corso di un anno in Campania abbiamo avuto un grande rigore, abbiamo cercato di spegnere tutti i focolai che si accendevano in tutte le scuole. Abbiamo messo in campo una battaglia la più pervasiva e capillare possibile per la vaccinazione di tutti i nostri concittadini. Grazie a questo sforzo di rigore abbiamo riaperto a metà settembre tutte le scuole della Campania. Ovviamente, se rimangono centinaia di persone non vaccinate, se nelle famiglie abbiamo genitori non vaccinati che contagiano i loro bambini che a loro volta contagiano i compagni di scuola, è chiaro che noi rischiamo di veder crescere il contagio. E da qui a uno o due mesi rischiamo di essere costretti a richiudere le scuole.

LAVORO - Con grande orgoglio della Regione abbiamo creato migliaia di posti di lavoro. Mercoledì ho incontrato i 600 giovani vincitore del concorso che lavoreranno nella Regione Campania, in un contesto di assoluta trasparenza. La Campania è un modello di rigore amministrativo. A breve un altro concorso sara' bandito sia regionale che per la pubblica amministrazione, e saranno rivolti soprattutto ai tecnici. Si tratta di un miracolo: 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono quelli in Eav. Proseguiremo su questa strada: dare lavoro.

Abbiamo stanziato 10 milioni di euro per il fondo dedicato ai cittadini non autosufficienti e disabili gravi, gestiti dagli ambiti territoriali con le associazioni del terzo settore.