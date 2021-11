"Lockdown per i non vaccinati? Sarebbe il minimo, per quello che mi riguarda" De Luca: "Dobbiamo correre per salvare l'economia ed evitare di chiudere tutto"

De Luca: «In Campania siamo già partiti con le terze dosi a tutti i nostri cittadini che hanno fatto le altre somministrazioni da 6 mesi, abbiamo deciso di non aspettare l'inizio di dicembre»