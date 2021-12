Covid Campania, De Luca: "pronto a vietare le feste in piazza a Capodanno" Vaccini agli under 12, mini hub anche nelle scuole, spazi dedicati anche nei centri vaccinali

L’Unità di crisi della Regione Campania riunita oggi per mettere a punto la struttura organizzativa per predisporre la campagna vaccinale anti-Covid dei bambini dai 5 ai 12 anni dopo il via libera dell'Ema. L’ipotesi al vaglio dei tecnici in queste ore prevede la realizzazione di mini-hub vaccinali nelle scuole, con la presenza dei pediatri e dei genitori, per poter facilitare la somministrazione del siero. Si pensa anche a spazi dedicati esclusivamente ai bambini negli attuali centri di vaccinazione.

«Sarà un passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità nelle scuole, ma anche nella società e nell’economia - ha detto il governatore Vincenzo De Luca - la mia opinione è che dobbiamo avere luoghi dedicati per la vaccinazione dei bambini, vorrei mettere in piedi anche luoghi ad hoc, con la presenza di pediatri, vorremmo andare nelle scuole, dove per procedere alla vaccinazione sarà necessaria la presenza dei genitori ma dove si può creare un clima di maggiore distensione».