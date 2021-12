Covid, De Luca: "Oltre 3mila casi tra i 5 e gli 11 anni" Il 16 dicembre parte la vaccinazione per i bambini

COVID - Nelle ultime due settimane, ed è un dato abbastanza preoccupante, abbiamo avuto un numero di 3.042 contagi per bimbi della fascia di età dai 5 agli 11 anni. In due settimane la fascia d'età con più contagi è quella. Una ulteriore conferma della necessità della campagna di vaccinazione. Il 16 dicembre inizierà la vaccinazione per i bambini e ad oggi sono registrati per ricevere la prima dose già 2mila bimbi tra 5 e 11 anni.

Un bambino di 9 anni e un uomo di 26 anni ricoverati in terapia intensiva e un 56enne ricoverato in area critica. Tutti non vaccinati. In generale in Campania abbiamo una buona tenuta del nostro sistema ospedaliero i posti letto occupati in area medica sono sui 350, è un dato che rimane più o meno stabile da due-tre settimane, e in terapia intensiva abbiamo 25 posti letto occupati. Al netto di questi tre casi gravi, tutti non vaccinati, registriamo una buona tenuta della nostra regione e del nostro sistema ospedaliero. Il Ministero ha certificato che la Campania è la prima regione d'Italia, con 51.888, unità per quanto riguarda il totale dei guariti da Covid. E' anche questo un dato molto incoraggiante.

Nella giornata di ieri sono state 45mila le vaccinazioni, c'è una ripresa molto forte della campagna di vaccinazione. Contiamo entro l'anno di arrivare a 10 milioni di somministrazioni di vaccini nella nostra regione. Stiamo lavorando per potenziare orari, personale nei tre, quattro mesi scorsi non c'era nessuno e abbiamo anche dovuto chiudere qualche centro. Ora abbiamo un sovraccarico di lavoro e quindi stiamo cercando di potenziare le strutture per evitare lunghe file. Negli ospedali c'è una buona tenuta per l'occupazione di posti letto. In area medica sono sui 350, un dato che rimane stabile da 2-3 settimane in intensiva 25 posti letto occupati, nessuna variazione.