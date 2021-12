De Luca firma l'ordinanza di Natale. Stop aperitivi dal 23 dicembre Divieto di consumo di bibite e cibo nelle aree pubbliche e davanti ai locali. Possibile ai tavoli

Il presidente della Campania ha firmato l’ordinanza n. 27 di contrasto e prevenzione del contagio Covid. Come annunciato, «a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022 per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto; nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato».

De Luca si rivolge alle diverse amministrazioni comunali ai fini dell’adozione, dove necessario, di porvvediemtni di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile garantire il rispetto della distanza interpersonale; il tutto supportato da robusti controlli, intensificando la vigilanza, per il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della movida.