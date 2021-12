Covid-19 in Campania: tanti tamponi sotto l'albero Boom di tamponi pe queste feste

L'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione epidemiologica da Covid-19 attesta che i positivi in data 25 dicembre 2021 sono stati 4837 rispetto ai 539 del 25 dicembre 2020.

Per quanto riguarda i posti letto:

Terapia intensiva 31, contro i 198 dell'anno precedente, degenza 495, contro i 1431 dell'anno precedente.

Sempre più tamponi quet'anno durante il periodo natalizio, con 77629 test effettuati ieri, molti di più rispetto ai 6448 che venivano effettuati lo stesso giorno nel 2020, motivo per cui, sono stati registrati molti più casi positivi. La prudenza, dunque, non si arresta in Campania e ci sono stati tanti cittadini che, prima di prendere parte aai fedsteggiamenti di Natale, hanno preferito sottoporsi a controllo per tutelare anche la salute di amici e parenti.

Per quanto riguarda i decessi: 6 morti registrati nelle ultime 48 ore, che l'anno scorso nello stesso arco temporale sono stati 8. La tendenza alla diminuzione di casi di morte continua, indice che la somministrazione vaccinale ci protegge dal contrarre una forma grave del virus.