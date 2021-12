Campania, Covid-19: casi aumentano, l'unica possibilità che abbiamo è vaccinarci Molti più positivi dell'anno scorso ma la forma virale è più leggera per chi si vaccina

L'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione epidemiologica da Covid-19 attesta che i positivi in data 27 dicembre 2021 sono stati 2291 rispetto ai 310 del 25 dicembre 2020.

Per quanto riguarda i posti letto:

Terapia intensiva 36, contro i 95 dell'anno precedente, degenza 516, contro i 1440 dell'anno precedente.

Inoltre,18675 test registrati ieri, sempre molti di più rispetto ai 3382 che venivano effettuati lo stesso giorno nel 2020, motivo per cui, sono stati registrati anche molti più casi positivi. Continua, dunque, la prudenza in Campania con tanti cittadini che, prima di prendere parte ai festeggiamenti di questi giorni, hanno preferito sottoporsi a controllo per tutelare anche la salute di amici e parenti.

Per quanto riguarda i decessi: 8 morti registrati nelle ultime 48 ore, come l'anno scorso nello stesso arco temporale.

Nonostante sembra di essere tornati, in un certo senso, ad una apparente normalità, il virus continua a correre. L'unica arma che abbiamo per far sì che questo non influenzi la vita quotidiana è sottoporci alla somministrazione vaccinale che, sebbene i casi di positività continuino ad aumentare, ci permette di evitare la possibile ospedalizzazione.