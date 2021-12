De Luca: "Quel decreto che contiene solo 'babbarie', cose inutili e ingestibili" "Mezze misure che servono più a salvarsi l'anima che a contrastare il Covid-19"

14.458 casi positivi oggi in Campania, di questi 12.100 sono asintomatici, non hanno patologie particolari. E' questo l'ultimo bollettino del 2021 diramato dall'unità di crisi della Regione Campania.

"Per la prima volta ieri abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri in area medica: le soglie stabilite a livello nazionale sono l'occupazione del 10% di terapie intensive e 15% di area medica, le Regioni non devono sforare questi parametri per rimanere in zona bianca - affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca - questo nostro risultato è eccellente, un lavoro straordinario con il personale sanitario e decisioni in anticipo della Regione. Lunedì altre regioni diventano gialle, la Campania resta bianca. Abbiamo fatto l'impossibile e abbiamo un risultato di cui essere orgogliosi".

"Il Governo ha preso delle decisioni che continuano a essere in larga misura inutili, mezze misure che servono più a salvarsi l'anima che a contrastare il Covid.

In sintesi, il messaggio politico che il Governo lancia ai cittadini è in buona sostanza quello che Totò faceva in un film famoso quando, dalla finestra di una ex casa chiusa, rivolgendosi ai condomini, diceva a voce alta: arrangiatevi. La sintesi del decreto del Governo è questa: arrangiatevi, siamo nelle mani del Signore. Ancora una volta - afferma De Luca - continuiamo a perdere tempo. A fine novembre il Governo decise l'obbligatorietà della terza dosa per personale sanitario, scolastico e forze dell'ordine. Decisione presa a fine novembre ma diventata operativa a metà dicembre, questo ha significato ingolfare i centri di vaccinazione a metà dicembre. Sono cose di totale irresponsabilità.

Oggi non abbiamo imparato niente e continuiamo a perdere tempo. Viene approvato un decreto da parte del Governo ma l'esecutività è rinviata al 10-12 gennaio. Quindi si prevedono misure più restrittive per chi non si è vaccinato ma non si decide l'obbligo di vaccinazione, non si decidono misure di contenimento, solo mezze misure e tempo perso.

Chi ha scritto questo decreto, i decreti di questo Governo - conclude De Luca - hanno inaugurato in Italia un altro genere letterario, il genere delle 'babbarie'. È un'espressione dell'agro sarnese-nocerino per indicare delle cose che sono un po' più deboli delle bestialità, ma un po' più gravi delle sciocchezze. Questo è un decreto che contiene solo 'babbarie', cose inutili, ingestibili, incomprensibili, che servono solo a salvarsi la coscienza."

Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 16.30 del 31 dicembre 2021. Complessivamente sono state effettuate 4.445.478 vaccinazioni con prima dose, 3.931.784 con seconda dose e 1.709.938 con terza dose. Le somministrazioni sono state, in totale, 10.088.079.