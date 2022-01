Campania, Covid-19: dopo le feste meno tamponi ma i positivi aumentano Il rapporto tra positivi e tamponi è in aumento: i dati a confronto

L'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione epidemiologica da Covid-19 attesta che i positivi in data 3 gennaio 2022 sono stati 6653, sempre un numero molto alto, soprattutto se lo confrontiamo con i 619 del 3 gennaio 2021.

Ma se guardiamo bene al confrontro tra i dati ci rendiamo conto che il numero di positivi è tale perché la quantità di tamponi analizzati nella giornata di ieri è pari a 48768, rispetto ai 6411 che venivano effettuati lo stesso giorno nel 2021.

Nonostante ciò, il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è in aumento: esattamente il 13,64% rispetto allo 0,96% dello stesso giorno del 2021.

Per quanto riguarda i posti letto:

Terapia intensiva 60, contro i 98 dell'anno precedente, degenza 1362, contro i 750 dell'anno precedente.

Sono in risalita, dunque, anche i posti in terapia intensiva e quelli in degenza, anche se la condizione delle terapie intensive continua attualmente a restare stabile.

L'ultimo dato sui decessi è preoccupante: 14 morti nelle ultime 48 ore, che nel 2021 erano 18.

L'unica soluzione resta comunque quella di continuare a rispettare le regole di distanziamento e utilizzare dispositivi di protezione ma prima di ogni altra cosa vaccinarci.