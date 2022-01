Scuola, De Luca: "Non riapriamo medie ed elementari" L'annuncio del Governatore. Si torna n classe a febbraio

E' irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb ha annunciato da lunedi in Campania non riapriranno le scuole medie ed elementari mentre resteranno aperti gli istituti superiori. Ad ore la decisione sarà ratificata dall'unità di crisi. Al momento ci sono circa 19mila studenti nella fascia di età 0-19 anni positivi al covid nella nostra regione. Solo il 10 per cento dei bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno fatto il vaccino. "Useremo queste tre settimane per mettere in piedi una vasta e capillare campagna di vaccinazione per i bambini - ha aggiunto il Governatore che ha criticato le mezze misure del Governo: "La politica non ha il coraggio e la responsabilità di prendere misure drastiche. Per me la priorità è la scuola. C'è da stare male. Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull'altare della politica e dell'opportunismo"."Lega e Fratelli d'Italia sono totalmente irresposabili, e anche gli altri partiti di maggioranza non hanno il coraggio di assumersi la responsabilitàdi frenare questa deriva. L'italia ha perso il controllo del covid" .

"Devo constatare con grande amarezza che l'Italia ha perduto tre mesi di tempo senza fare niente. Abbiamo bruciato una condizione di relativo vantaggio rispetto agli altri paesi europei. Ci siamo autoesaltati e autoconsolati. Abbiamo perso mesi preziosi senza prendere decisioni serie ed efficace. Stiamo prendendo in giro l'Italia.

Il livello di demenzialità va oltre ogni immaginazione". ha detto il governatore della Campania.