Covid, memorie De Luca al Tar: «Misure scuole? Equilibrate, per aiutare presidi» «L'obiettivo è scavallare il picco dei contagi. Scuole sono aperte, ma in dad per 3 settimane»

"Le misure previste dall'ordinanza firmata dal presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca per la sospensione della didattica in presenza di scuole dell'infanzia, elementari e medie, "sono equilibrate e proporzionate". E' quanto si legge nella memoria difensiva presentata dalla Regione CAMPANIA al Tar CAMPANIA, chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro l'ordinanza regionale n.1 pubblicata venerdì scorso nella parte in cui dispone lo stop alla didattica in presenza per asili, elementari e medie. "Tutte le scuole sono aperte - sottolinea la Regione - si prevedono solo tre settimane di didattica a distanza per medie inferiori ed elementari. Tre settimane di respiro per i presidi, i sindaci e le Asl che ne hanno fatto richiesta per ampliare la fascia dei vaccinati e scavallare il picco dei contagi".