Covid. Campania: ora il rischio di andare in zona gialla è concreto La regione vicina al raggiungimento dei parametri per cambiare fascia

La Valle d'Aosta rischia di passare dal colore giallo a quello arancione. La CAMPANIA di cambiare zona, da bianca a gialla. Per il passaggio in zona gialla i parametri sono: il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie intensive al 10%. La CAMPANIA, nei dati di oggi, è al 25,8% per le aree mediche e 10,6% per le terapie intensive. E' quindi a forte rischio di cambiare zona. La Puglia è a ridosso, al 17,8% per le prime e al 10% per le seconde. Mentre l'Umbria si salva di poco, è al 32,3% per le prime e al 9,4% per le seconde.