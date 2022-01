Covid, tamponi gratuiti in farmacia per gli alunni della primaria Ma solo dopo 1 positivo in classe e con la prescrizione del medico di base o pediatra

Dopo le richieste della famiglie da oggi anche in campania sarà possobile la somministrazione gratuita deitamponi rapidi ai bambini che frequentano la scuola primaria. La Regione Campania ha recepito le indicazioni giunte dalla strutture Commissariale.

Le famiglie degli alunni di scuola primaria, in caso di un contatto scolastico con un positivo, potranno rivolgersi per l'effettuazione di un test antigenico rapido, in alternativa ai siti specificatamente individuati dall’Asl di riferimento, al proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale. Questi potranno direttamente provvedere ad effettuare il tampone, oppure a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti.

In una lettera inviata alle Regioni, il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo fornisce le indicazioni per l'esecuzione di tamponi rapidi gratuiti per gli alunni delle scuole primarie. In base a quanto deciso nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio dal Consiglio dei Ministri, le famiglie degli alunni di scuola primaria, una volta informate che il proprio congiunto è un “contatto scolastico” di caso confermato di Sars-CoV-2 potranno rivolgersi per l'effettuazione di un test antigenico rapido, in alternativa ai siti specificatamente individuati dall’Asl di riferimento, al proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.

Questi potranno direttamente provvedere ad effettuare autonomamente il tampone, oppure a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti al protocollo d’intesa sottoscritto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid d’intesa con il Ministro della Salute.