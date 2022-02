Covid, De Luca: "Dopo prossima settimana la Campania in zona bianca" La linea di rigore produce risultati significativi

COVID - La situazione va rapidamente migliorando, credo che ci stiamo avvicinando decisamente alla fuoriuscita dall'epidemia e cominciamo ad imboccare la strada di un ritorno alla normalità. Credo che dopo la prossima settimana la regione potrà tornare in zona bianca, sono quasi due settimane che il tasso di occupazione della intensiva è al di di sotto del 10% posti letto. La linea di rigore della regione Campania produce risultati significativi. La situazione va rapidamente migliorando. Credo che ci stiamo avviando decisamente verso la fuoriuscita dall'epidemia e cominciamo a imboccare la strada di un ritorno alla normalità. Dobbiamo ritornare a offrire servizi rapidi anche a pazienti non Covid. Se la situazione prosegue così credo già per fine mese potremo cominciare a riaprire reparti che avevamo chiuso per curare pazienti Covid.

Per la parte sanitaria stiamo uscendo dal tunnel e stiamo lavorando per prepararci al futuro e al ritorno alle attività ordinarie, a cominciare da una ripresa forte che dobbiamo avere di prevenzione e screening oncologici. A fine mese riapriamo i reparti che avevamo chiuso per il Covid. Dobbiamo recuperare i ritardi accumulati che sono gravi e che non possiamo tollerare un minuto di più. Dobbiamo presentarlo al Governo entro febbraio, è un programma gigantesco che va realizzato entro il 2026, 45 ospedali di comunità, centrali operative territoriali, saremo impegnati nei prossimi mesi, anni in uno sforzo gigantesco per realizzare la medicina territoriale, più vicina ai cittadini per evitare ricoveri continui e non appropriati.