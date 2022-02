Protezione civile regione Campania: allerta meteo neve nel week end Dalle ore 8 di domani sabato 26, alle 8 di domenica 27 febbraio

La protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per neve valido a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8 di domenica, 27 febbraio sulla Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); Zona 7 (Tanagro); Zona 8 (Basso Cilento).

In alcune zone le precipitazioni nevose potranno verificarsi anche a bassa quota. Attenzione anche alle gelate.

La protezione civile della regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi anche in linea con i rispettivi piani comunali e agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se dotati pneumatici da neve.

Si ricorda che, nello stesso orario e nella stessa data, nella Zona 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana); nella zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) vige l’allerta meteo per pioggia e temporali con criticità idrogeologica di colore giallo come da precedente comunicazione.