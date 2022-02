Covid: la Campania torna in zona in bianca Lo ha comunicato il ministero della salute

Novità sul fronte covid, col deciso miglioramento della situazione sia sul fronte dei dati del contagio sia su quelli relativi alla situazione negli ospedali e nelle terapie intensive la Campania torna in zona biancha. Infatti, Alla luce dei dati della Cabina di Regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. Lo comunica il ministero della Salute.