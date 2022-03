Emergenza Ucraina: comunicare immediatamente alle Asl gli arrivi Appello rivolto ai cittadini residenti in Italia che ospitano profughi

Comitato regionale per il coordinamento degli interventi e delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Un primo incontro che è servito a fare un primo punto della situazione e a tracciare le linee di intervento. Le priorità saranno quelle di garantire ai cittadini ucraini l'assistenza sanitaria e a verificare la distribuzione dei profughi sul territorio, secondo il piano di accoglienza del Ministero dell'Interno che viene attuato dalle prefetture. Un appello è stato rivolto ai cittadini residenti in Italia che ospitano profughi affinché comunichino alle Asl le persone che sono arrivate dall’estero al fine di permettere il rilascio dei codici Stp (straniero temporaneamente presente) che consentono l'accesso alle prestazioni sanitarie. Nella foto vediamo uno dei centri di accoglienza allestito nelle aree interne in Irpinia ad Ariano nella sede dell'associazione Vita grazie al grande impegno dei volontari.