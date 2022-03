De Luca: "A Napoli 3.500 rifugiati. Accogliere è doveroso" L'azienda Air organizza un viaggio di 2 pullman in Ucraina per il trasporto di medicinali e alimenti

UCRAINA - La prossima settimana l'azienda regionale di trasporto Air organizza un viaggio di 2 pullman in Ucraina, organizzato con una parrocchia ucraina di Caserta. Partiranno due pullman che all'andata trasporteranno medicinali e derrate alimentari a lunga conservazione e al ritorno porteranno in Italia 100 profughi. Sono aperti fino a lunedì 21 marzo nelle sedi di Avellino e Caserta due punti di raccolta per medicinali, completata la raccolta per martedì entro le ore 13 saranno pronti i due pullman che partiranno per l'Ucraina.

Ho la sensazione sgradevole che ci sia una guerra per procura fatta da altri, su commissione. Una guerra per procura in atto anche da parte dell'Occidente nella quale la vita ce la rimettono gli ucraini. Mancano le grandi personalità politiche sulla scena mondiale di grande valore morale che avrebbero potuto svolgere un ruolo di dialogo, mediazione per evitare questo conflitto. Non vi sono figure come Henry Kissinger che ha portato l'America fuori dal Vietnam, Nelson Mandela c'è uno scarso interesse della tutela della vita degli ucraini. Non vedo grande efficacia dell'azione diplomatica per arrivare al cessate fuoco.

COVID - In questo momento abbiamo nel Covid residence della Asl Napoli 37 nuclei familiari ospitati, complessivamente 103 persone di cui 40 minori. Fra queste persone abbiamo 20 positivi, 13 adulti e 6 minori che sono in cura presso il Covid center. Complessivamente abbiamo accolto oltre 3.500 persone solo a Napoli, e stiamo proseguendo in un'attività doverosa di accoglienza, solidarietà e ospitalità per chi fugge dall'Ucraina. Stiamo facendo quello che riteniamo sia doveroso per ogni persona di umanità e di civiltà: accogliere quelli che fuggono da una guerra che assume caratteri di grande disumanità, come capita ovviamente in tutte le guerre.