Ottochannel, premiata dal Mise, si prende il podio della Campania Grazie alla strategia dell'amministratore Renzulli per il futuro del gruppo editoriale di Vigorito

Lo scenario è quello che disegna le televisioni come saranno nei prossimi anni. Il passaggio ai sistemi di comunicazione legati all'Mpeg4 e al riassetto delle frequenze televisive. Ottochannel, emittente televisiva legata al Gruppo editoriale di Oreste Vigorito, è sul podio della Campania come migliore progettazione per il futuro.

Lo ha messo, nero su bianco, il Mise, con la pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione di capacità trasmissiva sul digitale terrestre ai fornitori di servizi media audiovisivi nella nostra regione. E' il giusto riconoscimento di un lavoro certosino, meticoloso e visionario dell'amministratore del gruppo editoriale Ferdinando Renzulli, la cui strategia è destinata a ridisegnare profondamente il panorama dei media campani.

Ora che è ufficiale la determina firmata dai dirigenti del ministero dello Sviluppo Economico si possono rivelare alcuni importanti dettagli.

Su 103 le televisioni locali, reti di primo e secondo livello campane, giudicate idonee dal Mise per l’assegnazione di capacità trasmissiva (si tratta di un passaggio fondamentale per ottenere le frequenze sulla banda a 700 mhz prevista col passaggio alla tecnologia Dvb-t2), Ottochannel, unitamente ad altre tre sorelle, indosserà anche i panni del fornitore esclusivo di rete. Il che si traduce in una importantissima ricollocazione sulla numerazione dei canali assegnati all'emittente, che dovrebbe risalire fino a uno dei primi venti disponibili sul telecomando.

Grazie ad accordi già sottoscritti con le tre emittenti storiche della Campania, Ottochannel in partenariato gestirà le frequenze regionali assegnate a livello nazionale al gruppo Mediaset, assumendo asset diretti sull'area metropolitana di Napoli e sull'altro enorme versante pubblicitario casertano: un bacino d’utenza “stretto” stimato in circa 1,5 milioni di cittadini campani.

Il progetto presentato da Otto Production per la rete televisiva Otto Channel ha infatti ottenuto una valutazione di ben 498,35 punti. Rappresenta un risultato importantissimo per un’emittente che, tutto sommato, è “giovanissima”: non ha ancora compiuto nemmeno dieci anni di vita, ha già messo in riga molte e più “antiche” emittenti.

Otto Channel, infatti, è nata nel 2014 e dispone al momento di tre redazioni: a Benevento, Avellino e Salerno. Il progetto è nato attorno al quotidiano Ottopagine, edito fin dal 1995 in Irpinia e poi spintosi nel Sannio quindici anni dopo, in una strategia di ampliamento media che ha portato il gruppo a rafforzarsi anche sui canali social e sul web.

Attualmente il sito Ottopagine.it per numero di visitatori quotidiani è nella top five in Campania, immediatamente a ridosso di colossi con Mattino, Corriere della Sera e Repubblica.