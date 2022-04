Covid, De Luca: "In Campania buona tenuta, lunedì via al portale della salute" "Invariati i ricoveri in terapia intensiva"

COVID - In Campania registriamo una buona tenuta per quanto riguarda il Covid. Manteniamo più o meno invariati i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, alcune oscillazioni nei reparti di ricovero ordinario, ma tutto sommato abbiamo una buona tenuta. Per il nuovo ospedale pediatrico Santobono di Napoli abbiamo bruciato i tempi e continueremo ad avere tempi eccezionali di realizzazione. Qualche giorno fa abbiamo concluso l'ultima conferenza di servizi per la realizzazione del nuovo ospedale Santobono. La Regione fa un investimento di oltre 300 milioni di euro per realizzare ex novo un grande centro pediatrico di valore europeo. Sarà il centro regionale di pediatria e questo ovviamente rafforza la candidatura del Santobono a diventare un Irccs, un istituto di ricerca oltre che di cura. Il progetto vedrà la luce a Ponticelli e in quell'area nasce un polo ospedaliero di grande valore, con l'Ospedale del Mare a 200 metri di distanza. Il nuovo Santobono avrà 400 posti letto e sarà, insieme con il Gaslini, il Bambin Gesù e il Meyer, uno dei punti di eccellenza della pediatria nel nostro Paese. Già oggi è un'eccellenza, ma con il nuovo ospedale ci candidiamo davvero a realizzare una struttura di valore europeo. Partiamo a brevissimo con la gara per la progettazione e cercheremo anche in questo caso di avere tempi eccezionali di realizzazione.

Un portale web e una app per semplificare la vita dei nostri concittadini e migliorare il servizio sanitario offerto. Il portale parte lunedì e c'è l'app 'Campania in salute' con la quale è possibile fare la prenotazione della visita specialistica. E' un lavoro straordinario che abbiamo fatto nell'ambito del programma Burocrazia zero. Sarà possibile utilizzando il portale Salute del cittadino, oltre che per prenotare le visite specialistiche, per confermare i preappuntamenti per le seconde visite, pagare il ticket con la carta di credito, pagare online anche per conto dei familiari. Ovviamente resta la possibilità di recarsi al centro di prenotazione dell'Asl o in farmacia, ma offriamo un servizio via web estremamente veloce. Si può cambiare sempre via web il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta anche per i figli minorenni, consultare l'elenco dei vaccini effettuati. E' possibile visualizzare anche il fascicolo sanitario elettronico che fornirà informazioni sul green pass, su esenzioni ticket per patologie e i dati delle prestazioni farmacologiche specialistiche e i referti dei laboratori.

GUERRA - Ormai passiamo le giornate a vedere gli orrori della guerra come se non li conoscessimo e non sapessimo che la guerra e' barbarie o qualcuno pensa che l atre fossero state fatte con i guanti bianchi. Dello Yemen, con decine di migliaia di morti, nessuno si interessa e non fanno notizia. Siamo arrivati a momento in cui interessi di Italia ed Europa non sono quelli di prolungare ma di concludere la guerra. Ma lo si fa ipotizzando un compromesso non immaginando la vittoria o la sconfitta di qualcuno. Cerchiamo di essere meno tifosi degli altri e piu' tifosi dell'Italia. Non vorrei che lasciassimo a nostri figli un secolo di guerre aperte. Se questo conflitto continua, lasceremo ai nostri figli un secolo di odio e tensione, esplosione di nazionalismi e terrorismo. Non e' possibile. Troppo semplicismo e disinvolta allegria nei ragionamenti. Siamo su un crinale estremamente pericoloso soprattutto per noi italiani.