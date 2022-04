Emergenza Ucraina: attenzione agli sciacalli della solidarietà Il Codacons mette in guardia i cittadini sulle raccolte di denaro

La situazione in ucraina porta molti a voler fare la loro parte nell’aiuto delle popolazioni in difficoltà, mentre molti possessori di più di un immobile decidono volontariamente di rinunciare all’affitto per poter ospitare persone in difficoltà, altri decidono di dare il proprio aiuto economico.



Sfruttando questa situazione, come evidenzia anche Repubblica, sono aumentate le truffe che richiedono denaro ai cittadini per poi deviarlo verso le tasche di “sciacalli della solidarietà” che nulla hanno a che fare con il vero scopo del denaro donato.



Codacons: "Auspichiamo un veloce intervento degli inquirenti per verificare che casi simili non si ripetano! Purtroppo sono presenti segnalazioni da tutta Italia di tentativi di truffa! Noi, con il team di legali esperti anche in casi come il vostro, siamo pronti ad aiutarvi con questa ed altre problematiche! Contattate info@codaconslombardia.it!"