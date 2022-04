Campania: nuovo allerta meteo. Temporali forti fino a domani Allerta giallo fino alle 23 e 59 di venerdì

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valevole a partire dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, quindi per l'intera giornata di venerdì 22 aprile.

Su tutta la Campania, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) si prevedono temporali, anche intensi.

Un quadro meteo che potrebbe dar luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato come allagamenti di locali interrati e posti a pian terreno, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e possibili frane occasionali legate a condizioni territoriali particolarmente fragili.

Si ricorda che è attualmente in vigore, fino alle 20 di oggi, una allerta meteo per venti forti e mare agitato sull'intero territorio regionale, ad esclusione delle zone 2,4 e 7 (Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi in ordine all'allerta di colore Giallo per piogge e temporali e al possibile dissesto idrogeologico.