Covid-19 in Campania: 8.845 i nuovi positivi 38.552 i tamponi analizzati. Si registrano 7 decessi nelle ultime 48 ore

Sono 8.845 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte dei 38.552 tamponi analizzati: questi sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato come di consueto dall'Unità di Crisi. Si registrano 7 decessi nelle ultime 48 ore. L'indice di contagio che ieri era pari al 20,69% ed oggi è 22.94%. Negli ospedali resta stabile la situazione ricoveri in terapia intensiva con 39 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); in degenza leggero aumento con 737 posti letto occupati (+6 rispetto a ieri).

Positivi del giorno: 8.845

di cui:

Positivi all'antigenico: 7.964

Positivi al molecolare: 881



Test: 38.552

di cui:

Antigenici: 30.335

Molecolari: 8.217



Deceduti: 7 (*)

nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 39

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 737

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.