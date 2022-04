Mascherine, De Luca: "Aspettiamo il Governo nazionale, ma l'obbligo resterà" Mezzi di trasporto, treni, aerei e luoghi al chiuso come cinema e teatri: "Giusto avere prudenza"

"Sulle mascherine stiamo aspettando le decisioni del Governo nazionale. E' probabile che rimanga l'obbligo di usare la mascherina, già da quello che sento nelle ultime ore l'obbligo rimane sui mezzi di trasporto, sui treni, sugli aerei, nei luoghi al chiuso come cinema e teatri. Diciamo che nei luoghi di assembramento credo che sia ragionevole avere un atteggiamento di prudenza". Vincenzo De Luca torna a parlare del Covid e ribadisce concetti già esplicitati negli ultimi giorni.

Per il presidente è indispensabile evitare rischi: "Continuiamo ad avere decine di migliaia di positivi. E' vero che non abbiamo grandi situazioni di patologie drammatiche, ma è vero anche che abbiamo ancora decine di migliaia di persone che occupano i reparti ordinari e quindi rendono difficile fornire un servizio a tanti nostri concittadini che non soffrono di Covid ma hanno altre patologie. Quindi la situazione rimane delicata. Occorre prudenza", le parole del governatore.