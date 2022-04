Covid: cala il numero dei ricoverati in Campania Occupato il 17 per cento dei posti di degenza ordinaria

Diminuisce l'occupazione da parte dei malati di Covid dei reparti di area non critica che scendono dal 16 al 15%, meno della meta' rispetto ad un anno fa quando erano al 33%. Stabili invece le terapie intensive al 4% contro il 33% di un anno fa. Sono i dati dell'Agenas a registrarlo riferiti a ieri. Sono 4 le Regioni che superano la soglia del 15% per i reparti di area non critica: la Basilicata al 20% in discesa di 3 punti, le Marche in crescita di un punto che raggiunge il 18%, il Molise al 19% anche questo in crescita di un punto, la Campania che migliora di un punto e che scende al 17%.