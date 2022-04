Covid. Campania: aumentano contagi e ricoveri Indice contagio al 23 per cento, ma cala il numero dei tamponi

Aumentano i ricoveri, sia in intensiva che nei reparti ordinari e anche il tasso di positivita', anche se si registra un calo dei test effettuati. L'indice di contagio passa dal 20,77% di ieri al 23,29 di oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 37, ieri erano 36 mentre i malati nei reparti ordinari erano ieri 717 mentre oggi sono 730. Altre cinque le vittime, due nelle ultime 48 ore, altre tre in precedenza ma registrate solo oggi. I positivi del giorno sono 2.939 di cui all'antigenico 2.713 e al molecolare 226. I test effettuati sono stati 12.617. Quelli antigenici 9.619, i molecolari 2.998. I posti letto complessivamente disponibili di terapia intensiva disponibili sono 581, quelli di degenza ordinaria 3.160.