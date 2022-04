Campania, concorso scuola: ancora pochi giorni per aderire al ricorso al Tar Record di bocciature a causa di quesiti giudicati errati o ingannevoli

Dopo la decisione del Tar del Lazio che, pronunciandosi sul ricorso contro i quiz errati del concorso indetto dal Comune di Roma ha riammesso alcuni candidati bocciati, il Codacons rilancia il ricorso collettivo in Campania sul caso del concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, che ha registrato in regione un record di bocciature a causa di quesiti posti in modo errato o ingannevoli.

La sentenza di pochi giorni fa del Tar, e l’ammissione di colpa del Miur che ha riconosciuto come alcune domande fossero palesemente sbagliate, aprono la strada alle istanze di chi non ha superato il concorso ordinario a causa proprio dei quiz con domande e risposte errate - spiega il Codacons - Docenti che ora possono far valere i propri diritti dinanzi il tribunale amministrativo e chiedere di essere riammessi alle prove.

In tal senso l’associazione sta preparando un ricorso collettivo al Tar al quale è ancora possibile aderire seguendo le istruzioni pubblicate alla pagina https://codacons.it/concorso-ordinario-docenti-nella-scuola-secondaria-di-primo-e-secondo-grado-2022-in-preparazione-il-ricorso-per-i-bocciati-alle-prove-scritte/