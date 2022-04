Covid-19 in Campania: 10.785 i nuovi positivi 50.908 i tamponi analizzati. Si registrano 4 decessi nelle ultime 48 ore

Sono 10.785 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte dei 50.908 tamponi analizzati: questi sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato come di consueto dall'Unità di Crisi. Si registrano 4 decessi nelle ultime 48 ore. In leggero calo il tasso di positività: oggi è del 21,18% rispetto al precedente 22,5. Stabili i posti occupati in intensiva.

Positivi del giorno: 10.785

di cui:

Positivi all'antigenico: 10.013

Positivi al molecolare: 772



Test: 50.908

di cui:

Antigenici: 42.773

Molecolari: 8.135



Deceduti: 4 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 40

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 751

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.