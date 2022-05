Covid in Campania: 4.786 positivi, cala il numero dei ricoveri Il bollettino dell'unità di crisi regionale: sono 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore

Scende la curva del contagio. Secondo il bollettino ordinario della Regione Campania sono 4.786 i nuovi positivi al Covid su 31.299 test esaminati, di cui di cui 23.930 antigenici e 7.369 molecolari. Sono risultate positive 4.289 persone all'antigenico e al molecolare 497. Il virus fa registrare 1.876 positivi in meno rispetto a ieri, con 3.189 tamponi processati in più. Cala anche il numero dei posti letto occupati: nelle terapie intensive dai 42 di ieri, si passa oggi a 39 posti letto occupati, in degenza invece si contano 724 ricoveri, contro i 727 di ieri. I posti letto complessivamente disponibili di terapia intensiva disponibili sono 567, quelli di degenza ordinaria 3.160.