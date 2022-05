Mascherine in Campania obbligatorie fino al 15 giugno sui luoghi di lavoro Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza

l presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza, in corso di pubblicazione, che richiama "tutti i datori di lavoro, pubblico e privato, all'osservanza delle norme di prevenzione sanitaria, in particolare riferite all'uso delle mascherine".

Sulla base di quanto previsto nel provvedimento, fino al 15 giugno, "i titolari degli esercizi commerciali e di attività produttive, compresi gli alberghi, i ristoranti e i bar, sono tenuti ad assicurare il rispetto da parte del relativo personale del protocollo di sicurezza che impone l'uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, quali i luoghi di riunione, le mense e le cucine".

"Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute - ha spiegato De Luca - sia per le varianti che stanno emergendo che sono non sensibili ai vaccini attuali. Dobbiamo fare attenzione per evitare che tra settembre e ottobre cominciamo a riavere il problema. Dobbiamo stringere i denti, essere prudenti in attesa di una sorta di vaccino tipo quello antinfluenzale".

Interpellato sull'utilizzo della mascherina, De Luca ha detto: "Per quanto mi riguarda la mascherina deve essere obbligatoria sempre. Diciamolo soprattutto ai ragazzi, che possono avere la sensazione di essere poco moderni. Mettete la mascherina, anche quando passeggiate sul lungomare, ovviamente se state da soli con una ragazza togliete la mascherina, ma nei luoghi di assembramento manteniamo la mascherina. Un piccolo sacrificio per un grande risultato".