Covid in Campania: netto calo dei ricoveri nei reparti ordinari Giù anche la curva dei contagi e le terapie intensive

Scende di quasi un punto percentuale l'incidenza del Covid in Campania. Nell'ultimo bollettino sono 4.751 i nuovi positivi, a fronte di 28.554 test effettuati. La curva si attesta al 16,6%, rispetto al 17,1% del giorno precedente.

Cinque i decessi nelle ultime 48 ore, più altri due 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Buone notizie sul fronte ricoveri: in netto calo quelli nei reparti ordinari, in diminuzione anche le terapie intensive.