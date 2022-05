Ultimi giorni di pioggia: poi inizia il caldo estivo In Campania possibili temporali anche domani, poi temperature intorno ai 30 gradi

Domenica temporalesca in diverse zone: insiste il vortice ciclonico. A inizio settimana ancora qualche temporale poi torna l’alta pressione. Clima estivo con picchi fino a 30 gradi.

Le previsioni per le prossime ore. Nuvolosità a tratti ancora intensa in gran parte d’Italia, con delle schiarite solo parziali e temporanee, più probabili su Toscana, Campania e alto Adriatico.

Domani Dalla tarda mattina e nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali isolati lungo le Alpi Marittime e centro-orientali, sull’Appennino settentrionale e su Levante Ligure, alta Toscana, Sardegna centro-meridionale, Lazio, Campania e Basilicata; non si escludono locali sconfinamenti verso la pianura padana centrale e sul Friuli Venezia Giulia.Temperature massime quasi ovunque in rialzo, più marcato al Centro-Nord, dove saranno possibili punte dai 22 ai 26 gradi. Ancora leggermente ventilato sul Ligure e al Centro-Sud.

Da martedì situazione inizialmente più stabile con ampi rasserenamenti, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità nelle aree montuose dove nel pomeriggio saranno possibili brevi rovesci o temporali, più probabili su Appennino centro-meridionale, zone interne della Puglia e della Sardegna; non si può escludere qualche sporadico acquazzone anche su Alpi e Prealpi.Temperature in leggero ulteriore aumento