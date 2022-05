Sanità, De Luca: finanziata ricerca vaccino con 120 mln di euro Investimento che è più delle risorse di cui dispone tutto il Cnr nazionale

DE MITA - E' stato una delle figure più eminenti della vita politica del nostro Paese, uno dei protagonisti della prima Repubblica, un esponente di spicco del cattolicesimo democratico italiano. Va ricordato non solo per le sue caratteristiche politiche, ma perché ha creduto nella politica come forma, strumento e luogo di mediazione fra opinioni diverse e posizioni diverse per arrivare a risultati operativi efficaci. De Mita ha intuito anche la necessità di una riforma istituzionale nel nostro Paese ed è stato fra i pochi a mantenere una linea di meridionalismo, si è impegnato a fondo per difendere le ragioni del sud. L'attuale panorama politico nazionale ci presenta a volte immagini e personaggi francamente imbarazzanti. Sono poca cose rispetto a personalità politiche come quella di Ciriaco De Mita.

SANITA' - La Regione Campania ha deciso, quattro anni fa, di avviare una linea di ricerca per produrre, in Campania, il vaccino contro il cancro. Abbiamo fatto un investimento immenso, 120 milioni di euro, che è più delle risorse di cui dispone tutto il Cnr nazionale. Combattere la resistenza tumorale: piattaforma integrata multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie dove è stato illustrato lo studio su un vaccino contro il tumore epatico. Abbiamo messo insieme tutti gli istituti di ricerca universitari, coordinati dal Pascale, i centri di ricerca privati, laboratori, aziende farmaceutiche e abbiamo avviato una ricerca di base genetico e sul piano farmacologico. Sono stati prodotti risultati importanti. Abbiamo già avuto l'individuazione di geni e di farmaci che impediscono la moltiplicazione di cellule tumorali. Adesso, dobbiamo passare alla sperimentazione clinica, cioè dobbiamo progressivamente arrivare a sperimentare sugli esseri umani questi dati di ricerca cui siamo arrivati. L'obiettivo rimane quello di produrre in Campania il vaccino contro il cancro. E' un obiettivo ambizioso. Intendiamo rifare un grande investimento nella ricerca perché vogliamo arrivare assolutamente a questo risultato. Credo che abbiamo tutte le competenze mediche, scientifiche per arrivare, davvero, a produrre qualcosa che sarebbe un risultato straordinario per l'umanità.

RIFIUTI - Faremo il punto su diga Campolattano a Benevento, autonomia idrica regionale, gli investimenti per evitare la dispersione dell'acqua, metà della quale in rete viene perduta. Abbiamo ritardo per impianti compostaggio, investiamo quasi 220 milioni come Regione, registriamo nei Comuni ritardi o per ideologismi o per cose poco chiare. Dobbiamo completare ciclo rifiuti e diventare autonomi.

A2A che gestisce termovalorizzatore Acerra, non faremo nuovi termovalorizzatori, ma ci segnala problema di manutenzioni. Un anno e mezzo fa abbiamo dovuto interrompere un anno e mezzo fa, più passano anni più diventa essenziale fare manutenzioni programmata anche gli impianti col tempo faticano. A2A ci segnala che Acerra non è più moderno oggi esistente, probabile che dovremmo cambiare tecnologie. Il problema della linea di riserva che ci consenta di chiudere un impianto ogni due anni per cambiare tecnologie senza avere rifiuti per strada. Si tratterà di fare un investimento da 70-100 milioni per realizzare una linea di riserva che ci consenta di chiudere ogni due anni e se possibile di rinnovare e cambiare le tecnologie utilizzandone di più avanzate.