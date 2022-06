Covid: in Campania sale il tasso d'incidenza Aumenta di un punto percentuale rispetto a ieri

Segna, con 1943 nuovi positivi, il 14,16% il tasso di incidenza in Campania con un incremento.rispetto ai ieri, quando era stato del 13,14%. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13.721 di cui 10.029 antigenici e 3692 molecolari. Un solo deceduto negli ultimi due giorni al quali se ne devono aggiungere 5 avvvenuti in precedenza ma ma registrati ieri. Sono 17 i posti letto di terapia intensiva occupati a fronte di una disponibilita' di 585, stabile l'occupazione rispetto a ieri. Per la degenza ordinaria (tra offerta pubblica e privata) sono 344 i letti occupati nelle strutture sanitare; 3160 quelli disponibili, con un notevole calo dell'occupazione (ieri erano 404)