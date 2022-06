Reddito di Cittadinanza, De Luca: "Governo recepisca proposta regione Campania" Il governatore: "Aiuto sì alle povertà, parassitismo no"

UCRAINA - La guerra in Ucraina sta accentuando tutti i problemi. Se questa guerra si prolunga per mesi noi arriveremo ad una stagione autunnale molto pesante per il mondo del lavoro e per le nostre economia. Credo che neanche in Occidente abbiano valutato le conseguenze del protrarsi di questa guerra. L'Occidente pare si sia chiuso in violo cieco da cui non riesce ad uscire. Abbiamo fatto bene a mettere nelle condizioni l'Ucraina a difendersi, abbiamo fatto male a non lavorare agli anni precedenti a chiedere all'Ucraina a rispettare gli accordi di Minsk.

Spero che nei prossimi giorni prenda corpo nel nostro Paese l'area dei filo-italiani. Abbiamo finora registrato un 'chiacchierificio' allucinante, assurdo: i filo-Ucraina, i filo-Putin. Vorrei vedere un po' più di filo-italiani anche in relazione alla situazione economico-sociale del nostro Paese.

REDDITO DI CITTADINANZA - Aiuto sì alle povertà, parassitismo no. Il governatore si augura che la proposta lanciata un anno fa dalla Regione Campania, 500 euro al mese in più, pagati dalle imprese ai percettori del reddito di cittadinanza che decidono di fare lavori stagionali, a cui aggiungerebbe anche il trasporto gratuito dal luogo di residenza ai luoghi di lavoro, venga recepita dal governo ora che finalmente c'è una discussione, e la traduca in legge.

RIFIUTI - Sulle ecoballe registriamo un ritardo di 1-2 anni perchè nel mondo nessuno è disponibile ad accogliere rifiuti. Sulla raccolta differenziata siamo, su base regionale, al 54%: dobbiamo arrivare per lo meno al 60%. Quasi tutte le discariche sono state bonificate. Contiamo entro il 2022 di eliminare completamente la sanzione europea. Non prevediamo impianti di termovalorizzazione, ma una quarta linea di riserva per garantire la manutenzione programmata dell'impianto di Acerra.

COVID - Situazione Covid molto migliorata, ormai pochissimi ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari siamo in discesa ma va diffondendosi in Europa una variante Omicron partita dal Portogallo e arrivata in Germania. Avremo in Italia milioni di tedeschi turisti, ci sarà rimescolamento e dunque se è vero che abbiamo situazione migliore rispetto a un anno fa è vero anche che la prudenza non è mai eccessiva. Al di là di carte bollate e decreti nazionali e regionali, la prudenza debba essere comportamento ordinario normale non obbligato dalla legge. Cerchiamo di indossare le mascherine per lo meno al chiuso e nei luoghi di assembramento. Un piccolo sacrificio che ci salvaguarda da varianti che possono essere ancora insidiose.

ECONOMIA - Complimenti a signora Federica Brancaccio, già presidente Associazione costruttori di Napoli che diventa presidente associazione nazionale dei costruttori. Avremo una facilità in più per interlocuzione su edilizia. Approveremo a brevissimo nuovo prezzario che darà tranquillità a imprese che partecipano a nostre gare.