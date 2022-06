Dal 20 giugno parte il nuovo digitale terrestre in Campania: ecco tutte le date Otto Channel sarà visibile sul canale 16 del digitale terrestre

Da lunedì 20 giugno parte la riorganizzazione delle frequenze TV in Campania.

Più precisamente dal 20 al 23 giugno toccherà alla provincia di Caserta; dal 20 al 22 giugno a Napoli e provincia; 20, 23 e 24 giugno alla provincia di Benevento; 21,24, 27 e 28 giugno alla provincia di Avellino; 21,22, 27 e 28 giugno a Salerno e provincia.

Otto Channel sarà visibile sul canale 16 del digitale terrestre.

Per non perdere i programmi sarà sufficiente risintonizzare il televisore. Per verificare la data di switch di ogni singolo Comune e guardare il video tutorial sarà sufficiente collegarsi al seguente indirizzo internet: https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/refarming/. Per informazioni o segnalazioni: 06 87 800 262 (lun.-ven. h. 9-18), oppure WhatsApp: 340-1206348