Covid in Campania: 3.189 positivi su 13.529 test eseguiti, nessun decesso Il nuovo bollettino dell'unità di crisi regionale

Sono 3.189 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in 24 ore in Campania a fronte di 13.529 test eseguiti. E' quanto si legge nel nuovo bollettino reso noto dall'Unità di Crisi Regionale. Fra i pazienti che risultano contagiati oggi, 2.942 hanno scoperto di essere positivi dopo aver effettuato un tampone antigenico, mentre 247 dopo averne svolto uno molecolare.

Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 15, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 289, una in più rispetto a ieri.