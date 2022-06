Cinque Vele, Legambiente e Touring promuovono il Cilento: "E' il mare più bello" Ad Anacapri la manifestazione che ha visto protagonisti il Cilento Antico e la Costa del Mito

Al centro congressi "Paradiso" di Anacapri la presentazione e la premiazione delle Cinque Vele 2022, nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Legambiente e Cnr. La "guida blu" di Legambiente e Touring club da due decenni è un punto di riferimento per il mare non solo più bello ma anche sostenibile.

La guida di Legambiente e Touring Club rappresenta una selezione dei comprensori balneari italiani in base a criteri principalmente ispirati alla qualità delle acque e, più in generale, all'attenzione all'ambiente.

In Campania le 5 vele sventolano lungo la costa a sud di Salerno, che comprende il Cilento Antico e la Costa del Mito. Cinque vele al comprensorio Cilento Antico (Pollica-Acciaroli e Pioppi, Castellabate, San Mauro Cilento e Montecorice) e la Costa del Mito (San Giovanni a Piro-Scario, Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta).

Il Cilento ancora protagonista dunque, nell'ambito dei 98 siti italiani promossi da Legambiente sul piano ambientale e dell'ospitalità.

Da Capri, dove il sindaco Stefano Pisani si è recato per la consegna dell’importante riconoscimento, giunge una nuova conferma per la comunità di Pollica, tra i comuni più meritevoli per i servizi offerti, per la proposta di un turismo sostenibile e per la tutela delle spiagge e del mare. Le spiagge e il territorio del Comune di Pollica vengono riconosciute per il ventiduesimo anno consecutivo tra le più belle d’Italia e l’amministrazione comunale continua a lavorare e a privilegiare azioni di sostenibilità e sicurezza, facilitando una fruizione degli arenili che garantendo il distanziamento, alleggerisce il peso ecologico del turismo nell’area offrendo così un’esperienza di qualità ai cittadini e i turisti che con l’inizio della nuova stagione estiva frequenteranno i lidi e le spiagge di Pioppi e Acciaroli.

"Quest’anno dedichiamo estrema attenzione ai diversamente abili con delle specifiche postazioni prive di barriere architettoniche ubicate sulle spiagge di Acciaroli", ha dichiarato il sindaco Stefano Pisani. Inoltre, nuovi servizi sono stati elaborati per consentire un’accessibilità sostenibile, con collegamenti diretti tra la zona collinare e il mare, per consentire ai cittadini e ai turisti di poter vivere il territorio di Pollica nella sua più completa bellezza.

Raggiante anche il primo cittadino di Camerota, Mario Scarpitta: "La festa non è finita. Stamattina prestissimo siamo partiti per Capri per ricevere le Cinque Vele, massimo riconoscimento di Legambiente. Camerota è un luogo magico, sul podio d‘Italia, a noi il dovere e l’onore di difenderla e di valorizzarla sempre di più. I flussi turistici aumentano, le strutture sono a pieno regime già da fine maggio. L’attenzione verso la nostra terra è alta. L’offerta turista è ampia e il lavoro fatto in questi anni, ci ripaga. Raccogliamo i frutti e continuiamo su questa strada", l'orgoglio del sindaco cilentano.