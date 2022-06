Covid in Campania: 5.458 positivi su 19.269 test, si registrano 2 decessi Il nuovo bollettino dell'Unità di Crisi regionale

Il nuovo bollettino dell'Unità di Crisi regionale consegna alla Campania nuovi 5.458 casi Covid su 19.269

test effettuati, tra antigenici rapidi e molecolari. Si registra il decesso di altre 2 persone nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi casi, 5.151 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 15.627 test) e 307 al molecolare (su 3.642 test).

In ospedale risultano ricoverate 384 persone; di queste, 361 sono in degenza ordinaria Covid (7 in meno rispetto a ieri) e 23 in Terapia Intensiva, 3 in più rispetto all'ultimo aggiornamento