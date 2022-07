Covid, De Luca: "Il problema sta diventando molto serio" Il governatore: "Ridefiniremo un piano già nelle prossime ore"

COVID - In alcune realtà ospedaliere vi è già il cento per cento di occupazione di posti letto Covid, al Cotugno, al Cardarelli, all'ospedale di Caserta e di Nola. Vuol dire che dobbiamo ridefinire il piano Covid per la nostra sanità già nelle prossime ore. Attualmente abbiamo 770 posti letto occupati da malati Covid, il 60 per cento della disponibilità, e 76 posti letto occupati di terapia intensiva, il 40 per cento del totale.

La Repubblica di San Marino aveva chiesto all'Italia un aiuto per quanto riguarda i vaccini lo scorso anno, dell'ordine di 10-15 mila vaccini. Siamo stati capaci come Stato italiano di non fornire questi vaccini a una piccola Repubblica ricca di storia antica e gloriosa. Mi sono un po' vergognato. Credo che stipuleremo un protocollo d'intesa come Regione Campania per dare una mano alla Repubblica di San Marino, basta l'impegno di una sola delle nostre Asl per risolvere il problema.

Il governo nazionale non ha provveduto a rifinanziare i medici, gli infermieri delle Usca, abbiamo dovuto fare noi come Campania una proroga a carico della Regione fino al 31 agosto per non mandare a casa i dipendenti. Sono cose vergognose. È come se noi il Ministero della Salute non lo avessimo. Sembrano in confusione totale. Ancora oggi non è stato ancora definito l'obbligo dell'uso delle mascherine negli uffici pubblici. Abbiamo la sensazione di navigare a vista. Nel frattempo il governo e il ministero della Salute non hanno ancora deciso il riparto del Fondo sanitario nazionale per quest'anno. Siamo a luglio e il riparto ancora non c'è. Roma non esiste semplicemente.

TRASPORTI - Dal 1 luglio e fino al 31 agosto partono le 'vie del mare' che riguardano la linea 1 Salerno-Costa del Cilento, la linea 2 Salerno-Costa d'Amalfi, la linea 3 Cilento-Capri-Napoli, la linea 3D Sapri-Capri-Napoli. Collegamenti poi da Napoli al Litorale Domizio, a Pozzuoli, a Procida, a Ischia. Oltre ai collegamenti dell'alta velocità che offrono nuovi servizi da Milano fino alla parte estrema del Cilento nel periodo estivo.