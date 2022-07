Covid, De Luca: "Il ministro della Salute è inesistente" Il governatore: "Avremo bisogno di avere da Roma segnali di serenità"

COVID - Registriamo la totale inesistenza del Ministero della Salute: abbiamo un ministro che ormai si presenta come un raccomandatore, non prende decisioni, raccomanda prudenza sull'uso delle mascherine, raccomanda di fare le vaccinazioni, per ultimo raccomanda l'apertura di reparti per l'aumento del Covid. A Roma si sono accorti che il Covid è aumentato. Avremo bisogno di avere da Roma segnali di serenità, di sicurezza per il nostro Paese, ma arrivano segnali di confusione e di caos politico. Il Ministro Roberto Speranza è un raccomandatore, questa è la nuova funzione assunta dal sedicente Ministro della Salute del nostro Paese.

Stiamo registrando un boom, un aumento enorme di contagi in età pediatrica. All'ospedale pediatrico Santobono di Napoli cominciamo ad avere difficoltà perché abbiamo decine di bambini che vengono ricoverati per contagio da Covid. E' la fascia d'età meno protetta dal vaccino, molti non sono vaccinati, ma questo è un altro dato di serietà della situazione del contagio Covid ad oggi. La situazione sta diventando preoccupante nei luoghi di lavoro, abbiamo migliaia di persone che sono a casa perché positive al Covid e la cosa più preoccupante è che cominciamo ad avere centinaia di persone del comparto sanitario che sono contagiate: medici, infermieri, personale amministrativo. Questo è un dato che va seguito con estrema attenzione perché questo è veramente un dato preoccupante. Rischiamo di non avere il personale per seguire con attenzione l'evoluzione e la crescita del contagio.