Covid: in Campania tasso di positività in leggero aumento 3906 positivi in 24 ore e tre morti

In leggero aumento il tasso di positivita', stabili i ricoveri in terapia intensiva, in calo quelli nei reparti ordinari. Sono i numeri che emergono dal bollettino quotidiano Covid in Campania. I positivi del giorno sono 3.907 su 20.496 test per un tasso del 19.06% rispetto al 18,51 di ieri. In terapia intensiva sono 22 le persone ricoverate, come ieri, mentre nei reparti ordinari si passa da 642 posti occupati a 636. Tre i morti delle ultime 48 ore piu' altri due dei giorni precedenti ma registrati oggi.