Covid-19 in Campania: 3.323 i nuovi positivi 18.253 i tamponi analizzati e 3 decessi nelle ultime 48 ore

Sono 3.323 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 18.253 test eseguiti nella giornata di ieri. Si registrano 3 decessi nella ultime 48 ore e 8 decessi registrati in precedenza. Scende a quota 23 l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva; quella delle degenze 543.

Positivi del giorno: 3.323

di cui:

Positivi all'antigenico: 3.147

Positivi al molecolare: 176



Test: 18.253

di cui:

Antigenici: 15.261

Molecolari: 2.992



Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri.



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 543

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.