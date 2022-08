Manager ospedali e Asl a Palazzo Santa Lucia: "Pronti per nuovi focolai covid" Fissati gli obiettivi: "Riduzione liste d'attesa, garantire prestazioni di laboratorio ed emergenze"

Sono stati convocati oggi a palazzo Santa Lucia tutti i direttiri generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. Nel formulare l'augurio di buon lavoro, si nota in una legge, sono stati gli obiettivi feri ai quali essere ribaditi le attivita' delle aziende, tenendo conto del periodo feriale e quindi anche della riduzione del personale. "Occorre garantire le prestazioni di emergenza, preparare un programma per la riduzione delle liste d'attesa, ed essere pronti in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico anche in caso di nuovi focolai Covid - e' stato sottolineato - Occorre garantire prestazioni di laboratorio e di diagnosticare l'incremento offerta delle strutture pubbliche, dando che la stragrande maggioranza dei laboratori privati ??convenzionati sta garantendo prestazioni adeguate e di assoluta correttezza". "Rimane come obbligo generale, quello dell'assoluta trasparenza e correttezza amministrativa. Tutti i direttiri generali saranno valutati sulla base dei risultati dei prodotti al servizio dei cittadini dellaCampania ", conclude la nota.