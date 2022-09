Covid: 1346 nuovi casi in Campania. Incidenza al 13,97 per cento Calo contagi nelle ultime 24 ore

Sono 1346, in Campania , i neo positivi al Covid su 9634 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, si registra un calo dei contagi. A fronte di un numero inferiore di test, l'incidenza e' pari al 13,97%, ieri era al 15,26%. Nessun decesso nelle ultime 48 ore; due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta fermo a nove il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; leggero rialzo in degenza con 264 posti letto occupati (+7 rispetto a ieri).