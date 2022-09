Campania: rifiuti, dalla Regione la Carta dei diritti e dei doveri per l'utente L'annuncio del senatore Enzo De LUca presidente Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti

È pronta la “Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Regione Campania”. È stata elaborata per l’Assessorato all’Ambiente e i sette Enti d’Ambito della Campania dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, in attuazione dell’art. 21 della Legge Regionale 26 maggio 2016 n.14 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”.

Presieduto dal sen. Enzo De Luca, il Consiglio Direttivo dell’ORGR si è riunito questa mattina al Centro Direzionale di Napoli per la definitiva adozione del regolamento, alla presenza del Direttore Generale “per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti - Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, Antonello Barretta. La “Carta dei diritti e dei doveri dell’utente” è stata presentata lunedì scorso ai rappresentanti degli Ato campani, che dovranno osservarlo, attuandone i princìpi e le regole.

La Carta sarà uno strumento di garanzia e trasparenza a tutela dei cittadini e delle imprese, ai quali si assicura eguaglianza, imparzialità, continuità di un servizio che dovrà caratterizzarsi per la efficienza, la efficacia e la sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della salute umana.

Soprattutto, si riconosce all’utente il diritto di partecipare, presentare reclami secondo le modalità stabilite dal gestore, quindi avanzare e proporre istanze, produrre documenti e memorie, nonché formulare osservazioni e suggerimenti. In questo senso, «l’atto che proponiamo agli Enti d’Ambito è innovativo, perché tiene insieme le esigenze di chi utilizza attivamente il servizio di igiene urbana, contribuendo in maniera decisiva al suo successo, cioè i cittadini e le imprese», spiega il presidente dell’ORGR, Enzo De Luca. «Le informazioni che la Carta rende disponibili, consente all’utenza di avere consapevolezza dei propri diritti e dei doveri, offre ai cittadini e alle imprese gli strumenti per presentare reclami, ma soprattutto di segnalare le violazioni rispetto ai principi e agli standard previsti, contribuendo a migliorare la qualità del ciclo integrato ambientale».

La “Carta dei diritti e dei doveri dell'utente” si articola in tre parti: un focus sulle caratteristiche territoriali e sulle norme; gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica per i gestori; reclami degli utenti in caso di disservizi e relative sanzioni per i gestori.

«Questo regolamento fissa i princìpi unificanti la gestione dei rifiuti sull’intero territorio regionale, disegnando intorno al quadro di autonomia e responsabilità - che le norme assegnano ai sette enti d’ambito una cornice di garanzie – una cornice di diritti e doveri per tutti», aggiunge il Presidente dell’Osservatorio. «Mentre sui territori le autorità locali sono al lavoro per affidare i servizi integrati ambientali, la Carta intende contribuire a migliorare la capacità di gestione dei rifiuti in modo efficiente e sostenibile, nella prospettiva dell’economia circolare. In questo contesto dinamico, il cittadino potrà essere il protagonista in Campania»