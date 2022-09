Famiglie e imprese, la Regione vara il piano di aiuti da 400 milioni di euro Contributi per sport, trasporti e asilo nido ma anche per bollette ed impianti rinnovabili

"Due anni fa, abbiamo approvato un piano socioeconomico per oltre un miliardo di euro, unica Regione in Italia. Oggi, facciamo la stessa operazione e variamo un piano di aiuti alle famiglie e alle imprese per il valore di 400 milioni di euro, il massimo sforzo che possiamo fare oggi". Così Vincenzo De Luca a margine della presentazione del pacchetto di interventi finanziato da Palazzo Santa Lucia.

"Un voucher per per gli asili nido, diamo un contributo un voucher per l'attività sportiva fino a 500 euro per ragazzo. Questo serve anche a dare respiro alle società sportive", alcuni degli interventi annunciati dal governatore. Previsti anche sostegni per le donne vittime di violenza, borse di studio e bonus trasporti per gli studenti.

Ampia parte delle risorse saranno destinate anche alle aziende. Con un occhio di riguardo per la transizione energetica: "Copriamo gli investimenti per le aziende che vogliono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili. Molte aziende pensano di autonomizzarsi dal punto di vista delle forniture energetiche perché il problema durerà negli anni", le parole del presidente della giunta regionale.

Previsto anche un contributo fino al 30% per l'aumento delle bollette per aziende manifatturiere e artigianali, per coprire gli aumenti dei costi che vanno da 5mila a 20mila euro.

Misure importanti, ha ribadito De Luca, che la Regione ha messo in campo con fondi propri: "Abbiamo fatto sinceramente uno sforzo enorme per le famiglie, per le imprese, per le bollette. Ci auguriamo a questo punto che il Governo nazionale e il Parlamento decidano in fretta perché le famiglie non ce la fanno più", il grido d'allarme del presidente campano.