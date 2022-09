Covid, in Campania leggero aumento dei positivi ma calano i ricoveri De Luca: nessuna emergenza, ma è necessario vaccinare i bambini

In leggero aumento in Campania il numero dei positivi. Si passa dal 12,31% di ieri al 13,48 di oggi. I test effettuati sono 11.216, i positivi 1.512. Nessun decesso nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrati ieri. In calo i ricoverati: in terapia intensiva sono 15 le persone ricoverate, a fronte delle 17 di ieri, 244 nei reparti di degenza ordinaria, uno meno di ieri.

"Nessuna emergenza particolare per il Covid in Campania - ha detto Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social del venerdì -, la situazione è tranquilla ma siamo prudenti. Aspettiamo un po' per i nuovi vaccini, ma bisogna fare subito i vaccini ordinari ai bambini. A New York hanno dichiarato lo stato d'emergenza per il riemergere della poliomielite".