L'allarme: "Massimo allerta: potrebbero cadere 300 ml di pioggia" Il meteorologo Bernardi: "Se accade, molto probabili fenomeni di dissesto idrogeologico"

"Massima allerta meteo nel centro Italia". Lo ha annunciato il meteorologo aquilano Stefano Bernardi che, già da venerdì scorso, ha invitato alla massima prudenza gli abruzzesi. "Una perturbazione proveniente da Ovest, secondo i modelli matematici, potrebbe scaricare fino a 300 ml di pioggia in una porzione di territorio che comprende le regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Campania - ha spiegato Bernardi - Se dovesse accadere non sarà difficile prevedere dissesti di natura idrogeologica che potrebbero rendere molto difficile tutte le attività umane".Occorre fare prevenzione per l'esperto